В ночь на 29 декабря Россия заявила об отражении массированной атаки беспилотников, которую, по утверждению Москвы, осуществила Украина. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, распространённом 29 декабря.

По словам Лаврова, в ночь с 28 на 29 декабря «киевский режим предпринял террористическую атаку» с применением ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по государственной резиденции президента России в Новгородской области. Утверждается, что все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В МИД России подчеркнули, что инцидент произошёл на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта в Украине. Лавров заявил, что подобные действия «не останутся без ответа», при этом, по его словам, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном, однако её переговорная позиция может быть пересмотрена.

Согласно сообщению российских военных, 29 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 49 — над Брянской областью, 18 — над Новгородской областью, 11 — над Республикой Адыгея, 7 — над Краснодарским краем, а также по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления российской стороны о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина. В комментарии журналистам он заявил, что подобные утверждения, по его мнению, направлены на срыв переговорного процесса и могут использоваться Россией для подготовки ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Ранее Сергей Лавров также заявлял, что в связи с инцидентом Россия может пересмотреть свою позицию на переговорах и готовит ответные действия.

Стоит отметить, что в своем рождественском обращении Зеленский пожелал смерти Путину, назвав россиян безбожниками.

