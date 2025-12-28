Трамп и Зеленский заявили о значительном прогрессе в переговорах о завершении войны

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский объявили о существенном продвижении в переговорах по мирному урегулированию войны. Заявления были сделаны по итогам их встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Есть один–два очень трудных вопроса. В частности, вопрос территорий — он остаётся нерешённым», — заявил Трамп, подчеркнув при этом, что «мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде».

По словам Дональда Трампа, встреча была «очень продуктивной», а за последний месяц стороны продвинулись «очень далеко». Он сообщил, что незадолго до переговоров с Зеленским провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы обсуждались ключевые элементы возможного соглашения, и, как отметил Трамп, стороны «очень близки» к результату, несмотря на наличие «одного-двух крайне сложных вопросов», прежде всего территориальных.

После встречи Трамп и Зеленский также провели совместный разговор с рядом европейских лидеров, включая президентов Франции, Финляндии, Польши, канцлера Германии, премьер-министров Великобритании, Италии и Норвегии, а также руководство ЕС и НАТО. По словам Трампа, все участники разговора поддерживают усилия по скорейшему завершению войны.

Владимир Зеленский заявил, что украинская и американская команды за последние недели добились серьёзного прогресса в разработке так называемого «20-пунктного мирного плана». По его словам, около 90% документа уже согласовано, вопросы безопасности между США и Украиной — полностью, а формат гарантий безопасности с участием Европы находится на финальной стадии обсуждения. Также согласованы военные аспекты и продолжается работа над экономическим и восстановительным блоком.

«Россия будет помогать. Россия хочет однажды видеть Украину успешной — это может звучать странно, но президент Путин был очень щедр в своём отношении к будущему Украины, – сказал Трамп. – Россия готова поставлять Украине энергию и электричество по очень низким ценам. Важно, что Россия не наносила удары по атомной электростанции. Это большой шаг. Сегодня я узнал, что на этой АЭС работают около 5 тысяч человек. Президент Путин хочет, чтобы она была запущена. Я верю президенту Путину. Я верю, что он хочет закончить эту войну».

Стороны подтвердили намерение продолжить работу над деталями в ближайшие недели. Рассматривается возможность новых встреч, в том числе с участием европейских лидеров, а также создание совместной рабочей группы, которая будет взаимодействовать не только между собой, но и с российской стороной.

Дональд Трамп подчеркнул, что целью переговоров является как можно более быстрое прекращение боевых действий, которые он назвал «самыми кровопролитными со времён Второй мировой войны». При этом он отметил, что, несмотря на оптимизм, исход переговоров не гарантирован:

«91% украинцев хотят окончания войны. Россия тоже хочет её закончить. Все хотят, чтобы она закончилась. Украине лучше заключить сделку сейчас — иначе они могут потерять ещё больше земли и людей. Если соглашение не будет достигнуто, война продолжится, и люди будут продолжать умирать».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова к миру, но подчеркнул, что любые сложные решения должны приниматься с учётом украинского законодательства и мнения общества, включая возможное одобрение парламентом или через референдум:

«Мы очень близки к результату. Около 90% из 20 пунктов мирного плана уже согласованы. Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью. Формат гарантий безопасности с участием Европы практически согласован. Украина готова к миру, но сложные решения должны приниматься с учётом закона и воли народа. Если план окажется слишком сложным для общества, решение может быть принято через парламент или референдум. Украинцы за пределами страны будут иметь право голосовать».