Дональд Трамп принял Владимира Зеленского во Флориде для переговоров о завершении войны

Президент США Дональд Трамп в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча посвящена обсуждению возможных путей завершения войны в Украине.

Накануне переговоров Трамп сообщил, что провёл «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, этот разговор состоялся перед его личной встречей с Зеленским, назначенной на 13:00 по местному времени. Переговоры проходят в главном обеденном зале Мар-а-Лаго, на встречу приглашены представители прессы.

Комментируя перспективы мирного урегулирования, Дональд Трамп заявил: «Это либо закончится, либо будет продолжаться ОЧЕНЬ долго».

Ранее сообщалось о усилении российских ударов по Украине накануне встречи Трампа и Зеленского.

