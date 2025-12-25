Зеленский раскрыл детали 20-пунктного проекта базового документа о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам о проекте 20-пунктного базового документа между Украиной, США, Россией и Европой, направленного на завершение войны. По словам главы государства, документ отражает в значительной степени совместную позицию Украины и США, а отдельные пункты ещё подлежат согласованию. Об этом сообщает телеканал “Суспільне”.

Зеленский представил содержание всех 20 пунктов, подчеркнув, что это проект и во время переговоров возможны изменения.

Ключевые пункты документа:

Суверенитет Украины будет переподтверждён всеми сторонами. Ненапад между Украиной и Россией. Для контроля создаётся механизм мониторинга линии фронта, включая спутниковый и беспилотный надзор. Гарантии безопасности Украины. Численность ВСУ остаётся на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и европейские государства предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5. Россия закрепит политику ненапада в законодательстве и документах о ратификации. Украина станет членом ЕС в конкретно определённый срок, получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Пакет глобального развития и инвестиций для процветания экономики Украины. Создание фондов для восстановления экономики, регионов и гуманитарной помощи на сумму около 800 млрд долларов. Ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле со США. Украина остаётся безъядерным государством. Запорожская АЭС будет эксплуатироваться совместно Украиной, США и РФ; детали ещё обсуждаются. Образовательные программы для толерантности, соблюдение прав меньшинств и религиозной свободы. Территории Донбасса и Южной Украины — варианты решения остаются на согласовании; возможны «статус-кво» или создание демилитаризованной экономической зоны с проведением референдума. Обе стороны обязуются не менять территориальные договорённости силой. Россия не препятствует использованию Днепра и Чёрного моря Украиной; будет демилитаризация Кинбурнской косы. Создание гуманитарного комитета для обмена военнопленными, возвращения гражданских и политических заключённых. Проведение выборов в Украине как можно быстрее после подписания соглашения. Соглашение будет юридически обязательным, контроль — через Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Полное прекращение огня вступает в силу сразу после согласования документа всеми сторонами.

Зеленский подчеркнул, что консенсуса с США по вопросам Донецкой области и Запорожской АЭС ещё нет, но по остальным позициям согласие почти достигнуто.

Президент отметил, что дальнейшие шаги и временные рамки для решений будут определены после этого, а переговоры по чувствительным вопросам, таким как территория, должны проводиться на уровне лидеров стран, пишет УКРИНФОРМ.

Ранее президент Украины сообщил, что мирный план понравится не всем.

Между тем, Кремль не одобрил переработанный 20-пунктный мирный план Украины и намерен добиваться его доработки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в российском руководстве. В Москве документ рассматривают как «отправную точку» для переговоров, но считают, что он не отвечает на ключевые вопросы, пишет DWelle.

Россия требует гарантий отсутствия дальнейшего продвижения НАТО на восток, закрепления нейтрального статуса Украины при вступлении в ЕС, а также ужесточения ограничений для ВСУ — Кремль считает лимит в 800 тыс. военнослужащих слишком мягким. Кроме того, Москва настаивает на гарантиях для русского языка, снятии санкций и судьбе замороженных активов.

При этом российские власти не отвергают документ полностью и готовы изучать предложения «с холодной головой». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин осведомлён о переговорах с США и контакты будут продолжены в ближайшее время.