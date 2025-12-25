В Бруклине мать и дочь с Брайтон-Бич обвинены в сексуальной и трудовой эксплуатации женщин

Прокуратура округа Бруклин сообщила о предъявлении обвинений двум жительницам района Брайтон-Бич — матери и дочери, которых подозревают в организации сети нелегальных массажных салонов и торговле людьми. Речь идёт о 59-летней Тае Бенаюн и 37-летней Владилине Бенаюн.

По данным следствия, обвиняемые принуждали женщин к оказанию сексуальных услуг за деньги и забирали половину их доходов. Им предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая сексуальную и трудовую торговлю людьми, содействие и допущение проституции. Суд Бруклина постановил оставить обеих под залогом в размере 150 тысяч долларов наличными либо 300 тысяч долларов под поручительство. Очередное судебное заседание назначено на 11 февраля 2026 года.

Расследование началось после жалоб жителей на подозрительный массажный салон в районе Грейвсенд. Прокуратура утверждает, что одна из жертв — 23-летняя женщина — была вынуждена работать по 14 часов в день шесть дней в неделю, опасаясь угроз и давления со стороны обвиняемых. Вторая пострадавшая, 20-летняя женщина, откликнулась на объявление о работе, размещённое в русскоязычном издании, и также была обязана делить заработок пополам.

В прокуратуре заявили, что дело направлено на защиту жертв эксплуатации и борьбу с торговлей людьми в Бруклине. При этом следует отметить, что обвинительное заключение является лишь формальным обвинением и не является доказательством вины обвиняемого.

Расследование по делу возглавлял офицер полиции Константин Любинский из полиции Нью-Йорка, при общем надзоре заместителя инспектора Станислава Левицкого.