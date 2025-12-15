Зеленский: мирный план не будет нравиться всем, но должен гарантировать безопасность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущий мирный договор не сможет удовлетворить все стороны, однако его ключевая задача — не допустить повторения российского вторжения. Об этом он сообщил на фоне интенсивных дипломатических консультаций с США и европейскими партнерами, которые в ближайшие дни проходят, в том числе, в Берлине.

По словам Зеленского, сегодня запланирована встреча с американской переговорной командой. Основной фокус — надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума больше никогда не повторился. Украинская сторона рассчитывает на конструктивные переговоры и поддержку союзников.

Президент также рассказал о продолжающихся восстановительных работах после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Ситуация остается сложной: сотни тысяч семей без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях. За минувшую ночь вновь были обстрелы, есть раненые.

Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно затягивает войну. Только за одну неделю, по его данным, РФ выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, около 900 управляемых авиабомб и 46 ракет различных типов.

Говоря о переговорах, президент отметил, что Украина готова к компромиссам ради справедливого мира. В частности, Киев допускает фиксацию отказа от вступления в НАТО, однако настаивает на жестких двусторонних гарантиях безопасности, которые предусматривали бы автоматическое вмешательство партнеров в случае новой агрессии России.

Отдельно Зеленский прокомментировал обсуждения по Донбассу. По его словам, предложение о симметричном отводе войск с обеих сторон остается без ответа со стороны РФ, тогда как российская позиция сводится к требованию одностороннего отхода украинских сил.

«Мир нужен Украине на достойных условиях. Сейчас есть шанс заложить фундамент реального мира — политического соглашения, которое положит конец войне и не позволит России вернуться с новой агрессией», — подчеркнул Зеленский.