Хантер Байден признал ошибкой участие в совете директоров Burisma, но отверг обвинения в коррупции

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, в интервью подкасту Shawn Ryan Show подробно рассказал о своём участии в работе украинской газовой компании Burisma, назвав это решение ошибкой с политической точки зрения, но отвергнув обвинения в незаконной деятельности или использовании влияния своего отца.

По словам Байдена, он вошёл в совет директоров Burisma в 2014 году — на фоне аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. Он утверждает, что компания находилась под давлением со стороны российских интересов и олигархов, связанных с Кремлём, а его присутствие в совете директоров рассматривалось как фактор защиты.

Хантер Байден заявил, что обладал профессиональной квалификацией для этой работы и действовал открыто, публично объявив о своём назначении. Он подчеркнул, что за всё время его работы никто не просил его влиять на политику США, а значительную часть срока он находился в совете директоров, когда его отец не занимал государственных должностей.

При этом Байден признал, что само решение войти в совет Burisma было ошибкой, поскольку оно дало политическим оппонентам повод для атак на его семью. Он также отметил, что обвинения в получении взяток его отцом не подтверждены и что ключевой информатор по этому делу был осуждён за ложь ФБР.

“Я был очень, очень наивен в отношении того, что такое Украина — настоящее змеиное гнездо. Уровень коррупции там абсолютно ошеломляющий. Я до сих пор не могу прийти в себя, потому что это часть более широкой клептократии — той самой большой клептократии, которой является Россия. Россия — это не что иное, как автозаправка, маскирующаяся под страну, как любил говорить Джон Маккейн”, – свидетельствует Хантер.

В интервью Байден также отверг утверждения о том, что Burisma могла стать крупным поставщиком газа в Европу, заявив, что объёмы добычи компании были ориентированы в основном на внутренний рынок Украины и не сопоставимы даже с потребностями одной Германии.