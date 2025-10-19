Редактор «Славянского Сакраменто» Руслан Гуржий побеседовал с донецким журналистом и автором видеоблога «Денис у микрофона» Денисом Лапиным. В интервью Лапин рассказал, как начиналась война на Донбассе весной 2014 года, поделился личными воспоминаниями о первых днях оккупации Донецка, боях за аэропорт и событиях под Иловайском, а также размышлениями о том, как эти события изменили его и весь регион.

В этом видеоинтервью Денис рассуждает о роли Украины в мире: «Украинцам стоит перестать считать, что весь мир им должен», критикует власть: «Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний», и подчёркивает культурную независимость: «Русский язык не принадлежит Путину».

Среди других тем — цензура и давление на журналистов в Украине, обвинения в его адрес как «агента Кремля» и слухах об его эмиграции, размышления о будущем страны и пути к настоящей независимости. Лапин также комментирует трагедию в Одесском доме профсоюзов и называет её возможным триггером войны, признаётся: «Я противник Майданов», рассуждает о возможности мирного сосуществования России и Украины и делится мнением о поведении Владимира Зеленского в Белом доме.