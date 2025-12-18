Администрация Трампа ужесточает политику в отношении гендерной медицинской помощи детям

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых шагах, направленных на резкое ограничение гендерной медицинской помощи несовершеннолетним. Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) представило регуляторные меры, которые фактически делают невозможным проведение таких процедур для детей и подростков.

Согласно заявлениям ведомства, под ограничения подпадают хирургические операции, гормональная терапия и применение блокаторов полового созревания. Больницам и клиникам, которые продолжат оказывать подобную помощь, может грозить лишение федерального финансирования, в том числе через программы Medicare и Medicaid.

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший заявил, что администрация намерена отказаться от «экспериментальных и рискованных вмешательств» и будет руководствоваться принципами доказательной медицины. По его словам, приоритетом является защита детей от необратимых последствий.

Решение вызвало резкую реакцию со стороны правозащитных и ЛГБТ-организаций, которые считают новые меры дискриминационными и опасными для здоровья трансгендерных подростков. Они заявляют о намерении добиваться отмены правил в судах.

Ожидается, что процесс введения новых ограничений займет несколько месяцев и станет предметом острых политических и юридических споров.