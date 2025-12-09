Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает возможность отказа от своих территорий, несмотря на давление со стороны международных партнеров в рамках обсуждения мирного урегулирования войны.

Выступая после встреч с представителями военно-политического руководства и зарубежными союзниками, Зеленский подчеркнул, что Украина «не имеет права ничего отдавать» и не согласится на решения, которые предполагают утрату суверенных территорий. По его словам, любые переговоры могут вестись только на основе уважения территориальной целостности страны.

Ранее американские СМИ, сообщили, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на Киев, настаивая на территориальных уступках как части предлагаемого мирного плана. В публикациях утверждается, что речь может идти, в том числе, о Донбассе, что вызвало резкую реакцию украинских властей.

Украинские и международные аналитики отмечают, что жесткая позиция Киева усиливает напряженность в отношениях с Вашингтоном и осложняет поиск компромиссного решения. При этом в офисе президента Украины подчеркивают, что мир возможен только при сохранении международно признанных границ страны и прекращении российской агрессии.

Заявление Зеленского фактически ставит под вопрос реализацию ряда инициатив, продвигаемых США, и демонстрирует готовность Киева отстаивать свою позицию даже в условиях дипломатического давления.

Ранее Трамп заявил, что «коррупция в Украине не способствует завершению войны» и что США больше не финансируют войну в Украине.