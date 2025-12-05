Трамп заявил, что США больше не финансируют войну в Украине, напомнив о $350 млрд помощи

Во время выступления Дональд Трамп вновь высказался о войне между Россией и Украиной, назвав ситуацию «проблемой», которую, по его словам, сейчас пытаются урегулировать американские представители. Трамп подчеркнул, что Вашингтон «больше не участвует в войне финансово», однако ранее «раздавал $350 млрд, как конфеты» — так он охарактеризовал объём помощи, предоставленный Украине.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможного мирного плана США и переговоров, которые, по сообщениям СМИ, проходят с активным участием администрации Трампа и вызывают напряжение среди союзников по НАТО.

Ранее конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц выступила с новой критикой в адрес украинского руководства, заявив, что неоднократно предупреждала о коррупции в окружении Владимира Зеленского. Намедни Трамп также подчеркнул, что «коррупция в Украине не способствует завершению войны».





