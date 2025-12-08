Трамп заявил о «разочаровании» Зеленским из-за отказа обсуждать американский мирный план

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, «не готов» подписать предложенный Вашингтоном план по прекращению российско-украинской войны и «еще даже не ознакомился» с документом. Трамп отметил, что ожидал более оперативной реакции Киева на инициативу.

По словам президента США, Москва «предпочла бы получить всю Украину», однако готова рассматривать условия американского плана урегулирования. Трамп подчеркнул, что рассчитывает на продвижение переговоров, несмотря на замедленный, по его оценке, процесс со стороны Киева.

В Верховной раде опровергли заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы не читал предложенный США «мирный план». Украинские депутаты подчеркнули, что президент детально знаком с документом и лично участвовал в обсуждении спорных пунктов, включая вопрос контроля над Донецкой и Луганской областями, по которому, как ранее сообщил Зеленский, позиции Украины, США и России остаются несовместимыми.

Параллельно с переговорами в Лондоне и консультациями украинской и американской делегаций во Флориде обсуждение путей завершения войны продолжилось и на уровне ЕС: в Брюсселе дипломаты стран союза согласовывают общую позицию по возможным параметрам будущего мирного урегулирования и координируют дальнейшую поддержку Киева. На этом фоне Украина также настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками.

Ранее Трамп заявлял, что США больше не финансируют войну в Украине.

