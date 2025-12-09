Трамп заявил, что Россия находится в более сильной позиции на переговорах по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп в большом интервью изданию POLITICO заявил, что в текущем противостоянии между Россией и Украиной именно Москва находится в более сильной переговорной позиции. По его словам, это связано прежде всего с масштабами России и затяжным характером войны, которая, как он утверждает, «не должна была начаться».

По словам Трампа, Зеленскому удалось убедить администрацию Байдена выделить Украине около 350 млрд долларов, однако, как утверждает политик, это не предотвратило утрату примерно четверти территории страны.

Он также заявил, что Украина, по его оценке, проигрывает войну, и потому Зеленскому следует «собраться» и согласиться на подписание мирного соглашения.

Трамп подчеркнул, что его команда ведёт интенсивные контакты как с Кремлём, так и с Киевом, обсуждая различные варианты мирного соглашения. При этом он выразил недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по его утверждению, до недавнего времени не ознакомился с последним вариантом предложенного мирного плана.

«Многие люди умирают. Было бы хорошо, если бы он нашёл время прочитать документ», — заявил Трамп, добавив, что окружение Зеленского якобы отнеслось к предложению положительно.

Президент США также допустил, что Украине «придётся принимать трудные решения», поскольку, по его словам, страна уже потеряла значительные территории, включая выход к морю. Трамп отметил, что он не считает происходящее победой для Киева и указал на продолжающееся расширение контролируемых Россией районов.

Отдельно Трамп заявил, что считает целесообразным проведение выборов в Украине, несмотря на военное положение. По его словам, затяжное отсутствие выборов ставит под вопрос демократический характер системы власти.

Трамп охарактеризовал Зеленского как «отличного продавца», сравнив его с шоуменом Финеасом Барнумом, которого часто называют символом искусной манипуляции.

Комментируя возможность сокращения поддержки Украины со стороны США, Трамп отметил, что Вашингтон не намерен «уходить», однако дал понять, что дальнейшая помощь будет зависеть от готовности Киева участвовать в переговорах. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты больше не несут основных финансовых расходов, переложив значительную часть бремени на европейских союзников.

При этом Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог перерасти в мировую войну, если бы он не вмешался, и вновь повторил тезис о том, что при его президентстве война бы не началась.

«Это огромная трагедия для Европы и для человечества. Я хочу остановить убийства», — сказал Трамп, назвав войну «большой проблемой», с которой, по его мнению, европейские лидеры справляются неэффективно.

Он добавил, что на первой встрече с Владимиром Путиным Зеленский якобы выдвигал два ключевых требования — вернуть Крым и добиться членства в НАТО.

Кроме того, Трамп возложил ответственность за аннексию Крыма на администрацию Барака Обамы, заявив, что именно при ней Украина «фактически отдала» полуостров.