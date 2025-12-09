Зеленский готов провести президентские выборы в Украине при соблюдении двух условий. Украинский президент сделал заявление на следующий день после того, как Трамп обвинил Киев в отсутствии демократии.

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что готов принимать участие в выборах, однако их проведение возможно только при соблюдении двух ключевых условий — безопасности граждан и изменении законодательной базы.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, утверждения о том, что власти «держатся за кресло» и из-за этого якобы не заканчивается война, являются абсолютно неадекватными. Президент подчеркнул, что выборы могут состояться только при гарантиях безопасности для населения.

«Чтобы провести выборы, есть два вопроса — безопасность: как это сделать под ударами, ракетами, и второе — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — отметил Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что «коррупция в Украине не способствует завершению войны» и что США больше не финансируют войну в Украине, а демократия в Украине не работает.