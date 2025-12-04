Рада украинских церквей штата Вашингтон призвала США активнее поддерживать мир в Украине

Рада украинских христианских церквей штата Вашингтон направила обращение к президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным лицам страны в связи с продолжающейся войной в Украине, развязанной Россией. В письме религиозные лидеры подчеркивают ключевые шаги, которые могут способствовать прекращению российского вторжения и установлению справедливого и долгосрочного мира.

Авторы письма отмечают, что первопричина войны находится в Москве, и призывают оказывать давление на российское руководство для остановки гуманитарной катастрофы в Украине. Они подчеркивают, что война носит признаки геноцида украинцев, сравнивая действия России с Голодомором 1932–1933 годов.

В обращении Рада церквей также поддерживает санкции США против российских нефтедобывающих компаний и акцентирует внимание на необходимости юридических гарантий безопасности для Украины и непоколебимой военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Отдельно авторы письма выразили благодарность Первой леди Мелании Трамп за гуманитарную помощь, направленную на возвращение украинских детей, похищенных Россией, на родину.

Обращение подписали глава Рады пастор Александр Савчук, Виктор Прохор, Василий Галанеси и члены Рады — представители различных украинских христианских общин штата Вашингтон, включая пасторов и священников протестантских и православных церквей в Сиэтле, Такоме, Рентоне и других городах.