Руководители украинских христианских церквей объединились в Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон, чтобы “консолидировать свои усилия для совместного служения американскому обществу, украинской общине штата и чтобы способствовать укреплению дружеских американо-украинских отношений”.

Среди целей создания Совета указываются “популяризация в штате Вашингтон и в целом в США христианских ценностей, защита религиозной свободы и свободы выражения взглядов, содействие укреплению семей и супружеских отношений, воспитание детей и молодежи как ответственных граждан на принципах христианской этики, утверждение ценности жизни как дара Божьего”.

Председателем Совета избран суперинтендант Национального Славянского Дистрикта Ассамблей Божьих США, старший пастор Христианской Церкви “Жизнь” в городе Такома Виктор Прохор, сообщает Институт религиозной свободы, Киев, Украина.

12 марта прошло учредительное заседание Совета, в нем приняли участие более двадцати украинских пасторов и священников штата, представлявших общины адвентистов седьмого дня, евангельских христиан-баптистов, Украинской Православной Церкви в США, Украинской Греко-Католической Церкви, христиан веры евангельской (пятидесятников) и других христианских конфессий.

На учредительном заседании была принята Декларация об учреждении Совета украинских христианских церквей штата Вашингтон и утверждено Положение, которым будет руководствоваться Совет.