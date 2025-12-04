У США затримали українську злочинницю та міжнародного втікача Анжеліну Полищук. Нелегальна іммігрантка намагалася уникнути правосуддя, скориставшись обмеженою за часом програмою умовного перебування для українців, які рятувалися від війни.

Офіцери імміграційної поліції ICE у Буффало затримали 40-річну громадянку України, яку в США охарактеризували як «озброєну та небезпечну втікачку». За даними американських правоохоронців, жінка розшукується у своїй рідній країні за наркоторгівлю і є об’єктом «Червоного повідомлення» Інтерполу.

«Іноземні злочинці не зможуть використовувати наші імміграційні закони, щоб уникнути правосуддя у своїх країнах», — заявила виконувачка обов’язків директора місцевого відділу ICE Теммі Марич. «Наші офіцери забезпечують безпеку суспільства, не дозволяючи злочинцям вільно пересуватися вулицями Нью-Йорка. Ми продовжимо співпрацю з національними та міжнародними правоохоронними органами, щоб притягнути до відповідальності людей, які скоїли тяжкі злочини, як Полишчук».

Полишчук прибула до США через міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді 16 червня 2023 року, скориставшись програмою умовного перебування для українців, створеною попередньою адміністрацією. Вона намагалася використати цю програму, щоб уникнути правосуддя в США, але була ідентифікована ICE та міжнародними органами як злочинниця в бігах. В Україні вона розшукується за незаконне виробництво, придбання, зберігання, транспортування та володіння наркотиками.

«Імміграційна політика попередньої адміністрації дозволяла мільйонам іноземних громадян, включаючи злочинців на кшталт Полишчук, в’їжджати та залишатися в країні без належної перевірки. Тепер офіцери ICE отримали повноваження для застосування закону та запобігання загрозам з боку небезпечних нелегальних іноземців», — йдеться у повідомленні імміграційної поліції.

Повідомити про злочини або підозрілу активність можна за телефоном 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) або через онлайн-форму.