Рада українських християнських церков штату Вашингтон закликала США посилити тиск на Росію, щоб змусити її до безумовного припинення вогню та встановлення справедливого миру в Україні.

РУССКИЙ

У зверненні до президента Дональда Трампа та інших високопосадовців США релігійні лідери наголосили, що ключ до припинення війни — примус російського керівництва до реальних поступок і підтримка України з боку демократичного Заходу. Вони підкреслили, що Росія є першопричиною війни, яка забрала сотні тисяч життів, зруйнувала сотні церков та спричинила гуманітарну катастрофу.

Українські церкви зазначають, що війна має ознаки геноциду українців, і закликають до посилення санкцій проти російських нафтових компаній та надання Україні юридичних гарантій безпеки й непорушної військової підтримки.

Окремо вони подякували Першій леді Меланії Трамп за гуманітарну допомогу, спрямовану на повернення українських дітей, викрадених Росією, до України.

Звернення підписали голова Ради пастор Олександр Савчук та члени Ради — представники українських християнських громад у Сіетлі, Такомі, Рентоні та інших містах штату Вашингтон.