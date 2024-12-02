NOMMA ZARUBINA
Photo: FBI

В Нью-Йорке арестована россиянка, соратница политической активистки Елены Брэнсон, которая ранее возглавляла Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС). Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, ФБР предъявило Номме Зарубиной обвинения в работе на спецслужбы РФ и предоставлении ложной информации агентам бюро.

Номма Зарубина, под псевдонимом «Алисса», обвиняется властями США в том, что “сознательно и преднамеренно сделала существенно ложные, фиктивные и мошеннические заявления и представления”: во время интервью со специальными агентами ФБР Зарубина ложно заявила, что не контактировала с членами российского правительства или российскими разведывательными службами, когда она на самом деле она общалась с офицером ФСБ, и она это знала. Офицер ФСБ просил Зарубину выполнить определенные задачи в Соединенных Штатах от его имени.

Власти США считают, что общение длилось примерно с декабря 2020 года по 2022 год.

Ответчик Номма Зарубина, 1990 г.р., родилась в Томске, является гражданкой России, проживающей в Соединенных Штатах. Она иммигрировала в США в 2016 году. Находясь в США, она организовывала ежегодные молодежные форумы, как сообщается, для продвижения интересов и влияния России в Соединенных Штатах и ​​координировала встречу между студентами российских университетов и тогдашним заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.

По версии ФБР, в декабре 2020 года Зарубина встретилась с офицером ФСБ в России и подписала соглашение о помощи ФСБ с «сетевым маркетингом» в Соединенных Штатах. Во время этой встречи ей было присвоено кодовое имя «Алисса» для использования во внутренних документах ФСБ.

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После этого она поддерживала регулярные контакты с этим офицером ФСБ по крайней мере до 2022 года. Он попросил Зарубину выявлять и развивать потенциальные контакты в Америке, включая журналистов и членов новостных агентств и аналитических центров. Поэтому она посещала семинары, форумы и конференции, в которых также принимали участие видные представители академических кругов, внешней политики, правительства США и средств массовой информации.

Специальный агент ФБР, занимавшийся расследованием, Питер Р. Дубровски, сообщил, что он и другие агенты ФБР провели несколько добровольных интервью с Зарубиной, основанных частично на ее близких личных отношениях и ее работе с Еленой Брэнсон, которая была обвинена в действиях от имени, по указанию и контролю российского правительства с целью распространения российского влияния в Соединенных Штатах, в том числе через организацию, зарегистрированную Брэнсон в Америке – “Русский центр в Нью-Йорке” (RCNY) – в нарушение Закона о регистрации иностранных агентов. Зарубина работала сотрудником по политическим вопросам в этом центре.

В 2020 году во время первого добровольного интервью в ресторане в Бруклине Зарубина заявила агенту ФБР, что знала Брэнсон несколько лет, тесно общалась с ее дочерью и работала с Брэнсон над поддержанием веб-сайта RCNY, в том числе путем размещения статей и ссылок, некоторые из которых Зарубина написала сама. Она обсудила с агентом ФБР культурные мероприятия RCNY и признала, что некоторые мероприятия были организованы при прямой поддержке Москвы. На этой беседе Зарубина заявила, что никогда не контактировала с представителями российских служб безопасности или разведки. Она только призналась, что некоторые из ее бывших однокурсников из РАНХиГС работали в российских службах безопасности или разведки, но у нее не было никаких отношений с ними после окончания университета. 

В апреле 2021 года в ходе широкого расследование в отношении Брэнсон, которая покинула США, агент ФБР снова встретился с Зарубиной. Она рассказала, что была в России в ноябре 2020 г. и январе 2021 г., но с представителями российских служб безопасности или разведки не контактировала. 

15 августа 2022 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время беседы девушка заявила, что работала с двумя неправительственными организациями («НПО»), связанными с Россией, и что ее «функцией» было «устанавливать контакты» и «строить связи с важными людьми». Она также заявила, что недавно она снова ездила в Россию, где встретилась с Брэнсон, которая спросила Зарубину, известна ли ей дополнительная информация о статусе ее дела и может ли она (Елена Брэнсон) поехать в Штаты. При этом Зарубина отметила, что она не общалась с Брэнсон регулярно и что во время своих недавних поездок в Россию у нее не было никаких взаимодействий с российскими властями или правительственными чиновниками.

В январе 2023 года Зарубина снова встретилась с агентом ФБР, во время этого интервью она заявила, что контактировала с подполковником ФСБ, с которым ранее училась в университете. Далее она подробно рассказала, что она и офицер ФСБ используют определенное приложение для обмена зашифрованными сообщениями для общения друг с другом. Офицер ФСБ рассказал Зарубиной, что его работа заключается в допросе граждан России, которые живут и работают в Соединенных Штатах по возвращении в Россию. Он также описал ее официальный профиль в ФСБ, в котором указано, что она хороший коммуникатор и обладает сильными навыками межличностного общения, и что эти навыки редки для людей, которые работают в ФСБ.

Она также заявила, что по прибытии в ее родной город Томск ее попросили принять участие в беседе с сотрудником ФСБ, который расспрашивал о ее пребывании и деятельности в Соединенных Штатах, но ее не допрашивали ни по каким другим поводам. Зарубина сказала агентам ФБР, что она больше не контактирует с Брэнсон, но что она встретилась с ней в 2022 году незадолго до вторжения России на Украину.

27 июня 2024 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время этого интервью Зарубина предоставила дополнительные подробности о своих отношениях с Брэнсон: Брэнсон наставляла Зарубину в Америке и ​​знакомила ее с людьми, которых считала важными. Потом Зарубина рассказала о беседах с офицером ФСБ, который в декабре 2020 года в Томске хотел «составить карту» сети Зарубиной в Соединенных Штатах и ​​найти способы воспользоваться ее полезными контактами, и она согласилась работать с сотрудником ФСБ, подписав соглашение о помощи ФСБ.

24 июля 2024 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время этого интервью она заявила, что офицер ФСБ просил ее выявить потенциально полезные контакты в США, включая американских журналистов и военнослужащих, и предоставить контактную информацию этих лиц ему, чтобы он мог придумать причины пригласить этих людей в Россию, чтобы «обратить» эти контакты в «российский образ мышления». В другой раз, примерно в мае 2021 года, сотрудник ФСБ попросил ее изучить конкретного человека в США, представляющего интерес для сотрудника ФСБ. Зарубина также заявила, что все ее электронные сообщения с сотрудником ФСБ происходили по определенному зашифрованному приложению для обмена сообщениями, которые исчезали после передачи. Зарубина показала агентам ФБР на своем мобильном телефоне контакты человека, которого она идентифицировала как сотрудника ФСБ , заявив, что она больше не общается с ним и что ее отношения были сложными как в личном, так и в профессиональном плане. Она почувствовала, что сотрудник ФСБ ею манипулирует, и, в конечном итоге, привело к разрыву их отношений.

Также во время этого же интервью Зарубина призналась, что ранее она ложно отрицала связь с ФСБ, потому что боялась признаться ФБР в своих отношениях с российскими службами, т.к. она не знала агентов ФБР достаточно долго, чтобы быть полностью правдивой во время предыдущих интервью.

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Специальный агент ФБР ходатайствовал выдать ордер на арест Зарубиной Номмы “на основании его участия в этом расследовании, включая его разговоры с сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в расследовании, которое привело к обвинениям Брэнсон”, и на основании ложных заявлений, сделанных Зарубиной “в том числе во время интервью 20 апреля 2021 года и 9 сентября 2023 года относительно отсутствия у нее контактов с российскими службами безопасности или разведки”.

Суд арестовал и освободил Номму Зарубину под залог

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, 21 ноября этого года Зарубина была арестована федеральными властями и выпущена под залог в $25 тыс. Суд утвердил её освобождение с ограничением передвижений, сдачей документов и запретом на владение оружием. Подозреваемой также запрещено общаться с представителями РФ, кроме сотрудников посольства. Следующее слушание состоится 23 декабря.

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