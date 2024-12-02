В Нью-Йорке арестована россиянка, соратница политической активистки Елены Брэнсон, которая ранее возглавляла Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС). Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, ФБР предъявило Номме Зарубиной обвинения в работе на спецслужбы РФ и предоставлении ложной информации агентам бюро.

Номма Зарубина, под псевдонимом «Алисса», обвиняется властями США в том, что “сознательно и преднамеренно сделала существенно ложные, фиктивные и мошеннические заявления и представления”: во время интервью со специальными агентами ФБР Зарубина ложно заявила, что не контактировала с членами российского правительства или российскими разведывательными службами, когда она на самом деле она общалась с офицером ФСБ, и она это знала. Офицер ФСБ просил Зарубину выполнить определенные задачи в Соединенных Штатах от его имени.

Власти США считают, что общение длилось примерно с декабря 2020 года по 2022 год.

Ответчик Номма Зарубина, 1990 г.р., родилась в Томске, является гражданкой России, проживающей в Соединенных Штатах. Она иммигрировала в США в 2016 году. Находясь в США, она организовывала ежегодные молодежные форумы, как сообщается, для продвижения интересов и влияния России в Соединенных Штатах и ​​координировала встречу между студентами российских университетов и тогдашним заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.

По версии ФБР, в декабре 2020 года Зарубина встретилась с офицером ФСБ в России и подписала соглашение о помощи ФСБ с «сетевым маркетингом» в Соединенных Штатах. Во время этой встречи ей было присвоено кодовое имя «Алисса» для использования во внутренних документах ФСБ.

После этого она поддерживала регулярные контакты с этим офицером ФСБ по крайней мере до 2022 года. Он попросил Зарубину выявлять и развивать потенциальные контакты в Америке, включая журналистов и членов новостных агентств и аналитических центров. Поэтому она посещала семинары, форумы и конференции, в которых также принимали участие видные представители академических кругов, внешней политики, правительства США и средств массовой информации.

Специальный агент ФБР, занимавшийся расследованием, Питер Р. Дубровски, сообщил, что он и другие агенты ФБР провели несколько добровольных интервью с Зарубиной, основанных частично на ее близких личных отношениях и ее работе с Еленой Брэнсон, которая была обвинена в действиях от имени, по указанию и контролю российского правительства с целью распространения российского влияния в Соединенных Штатах, в том числе через организацию, зарегистрированную Брэнсон в Америке – “Русский центр в Нью-Йорке” (RCNY) – в нарушение Закона о регистрации иностранных агентов. Зарубина работала сотрудником по политическим вопросам в этом центре.

В 2020 году во время первого добровольного интервью в ресторане в Бруклине Зарубина заявила агенту ФБР, что знала Брэнсон несколько лет, тесно общалась с ее дочерью и работала с Брэнсон над поддержанием веб-сайта RCNY, в том числе путем размещения статей и ссылок, некоторые из которых Зарубина написала сама. Она обсудила с агентом ФБР культурные мероприятия RCNY и признала, что некоторые мероприятия были организованы при прямой поддержке Москвы. На этой беседе Зарубина заявила, что никогда не контактировала с представителями российских служб безопасности или разведки. Она только призналась, что некоторые из ее бывших однокурсников из РАНХиГС работали в российских службах безопасности или разведки, но у нее не было никаких отношений с ними после окончания университета.

В апреле 2021 года в ходе широкого расследование в отношении Брэнсон, которая покинула США, агент ФБР снова встретился с Зарубиной. Она рассказала, что была в России в ноябре 2020 г. и январе 2021 г., но с представителями российских служб безопасности или разведки не контактировала.

15 августа 2022 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время беседы девушка заявила, что работала с двумя неправительственными организациями («НПО»), связанными с Россией, и что ее «функцией» было «устанавливать контакты» и «строить связи с важными людьми». Она также заявила, что недавно она снова ездила в Россию, где встретилась с Брэнсон, которая спросила Зарубину, известна ли ей дополнительная информация о статусе ее дела и может ли она (Елена Брэнсон) поехать в Штаты. При этом Зарубина отметила, что она не общалась с Брэнсон регулярно и что во время своих недавних поездок в Россию у нее не было никаких взаимодействий с российскими властями или правительственными чиновниками.

В январе 2023 года Зарубина снова встретилась с агентом ФБР, во время этого интервью она заявила, что контактировала с подполковником ФСБ, с которым ранее училась в университете. Далее она подробно рассказала, что она и офицер ФСБ используют определенное приложение для обмена зашифрованными сообщениями для общения друг с другом. Офицер ФСБ рассказал Зарубиной, что его работа заключается в допросе граждан России, которые живут и работают в Соединенных Штатах по возвращении в Россию. Он также описал ее официальный профиль в ФСБ, в котором указано, что она хороший коммуникатор и обладает сильными навыками межличностного общения, и что эти навыки редки для людей, которые работают в ФСБ.

Она также заявила, что по прибытии в ее родной город Томск ее попросили принять участие в беседе с сотрудником ФСБ, который расспрашивал о ее пребывании и деятельности в Соединенных Штатах, но ее не допрашивали ни по каким другим поводам. Зарубина сказала агентам ФБР, что она больше не контактирует с Брэнсон, но что она встретилась с ней в 2022 году незадолго до вторжения России на Украину.

27 июня 2024 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время этого интервью Зарубина предоставила дополнительные подробности о своих отношениях с Брэнсон: Брэнсон наставляла Зарубину в Америке и ​​знакомила ее с людьми, которых считала важными. Потом Зарубина рассказала о беседах с офицером ФСБ, который в декабре 2020 года в Томске хотел «составить карту» сети Зарубиной в Соединенных Штатах и ​​найти способы воспользоваться ее полезными контактами, и она согласилась работать с сотрудником ФСБ, подписав соглашение о помощи ФСБ.

24 июля 2024 года агенты ФБР снова встретились с Зарубиной, во время этого интервью она заявила, что офицер ФСБ просил ее выявить потенциально полезные контакты в США, включая американских журналистов и военнослужащих, и предоставить контактную информацию этих лиц ему, чтобы он мог придумать причины пригласить этих людей в Россию, чтобы «обратить» эти контакты в «российский образ мышления». В другой раз, примерно в мае 2021 года, сотрудник ФСБ попросил ее изучить конкретного человека в США, представляющего интерес для сотрудника ФСБ. Зарубина также заявила, что все ее электронные сообщения с сотрудником ФСБ происходили по определенному зашифрованному приложению для обмена сообщениями, которые исчезали после передачи. Зарубина показала агентам ФБР на своем мобильном телефоне контакты человека, которого она идентифицировала как сотрудника ФСБ , заявив, что она больше не общается с ним и что ее отношения были сложными как в личном, так и в профессиональном плане. Она почувствовала, что сотрудник ФСБ ею манипулирует, и, в конечном итоге, привело к разрыву их отношений.

Также во время этого же интервью Зарубина призналась, что ранее она ложно отрицала связь с ФСБ, потому что боялась признаться ФБР в своих отношениях с российскими службами, т.к. она не знала агентов ФБР достаточно долго, чтобы быть полностью правдивой во время предыдущих интервью.

Специальный агент ФБР ходатайствовал выдать ордер на арест Зарубиной Номмы “на основании его участия в этом расследовании, включая его разговоры с сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в расследовании, которое привело к обвинениям Брэнсон”, и на основании ложных заявлений, сделанных Зарубиной “в том числе во время интервью 20 апреля 2021 года и 9 сентября 2023 года относительно отсутствия у нее контактов с российскими службами безопасности или разведки”.

Суд арестовал и освободил Номму Зарубину под залог

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, 21 ноября этого года Зарубина была арестована федеральными властями и выпущена под залог в $25 тыс. Суд утвердил её освобождение с ограничением передвижений, сдачей документов и запретом на владение оружием. Подозреваемой также запрещено общаться с представителями РФ, кроме сотрудников посольства. Следующее слушание состоится 23 декабря.