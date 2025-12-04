Министерство транспорта США выявило, что треть проверенных коммерческих водительских прав (CDL) для водителей без постоянного места жительства в Миннесоте были выданы незаконно. Штату дали 30 дней, чтобы отозвать нелегальные лицензии, иначе он может потерять до 30,4 миллиона долларов федерального финансирования дорог.

По данным FMCSA, незаконные лицензии получали: водители с просроченным правовым статусом в США, лица, которым запрещено иметь такие лицензии, и водители, чье законное пребывание не проверялось. Министерство требует приостановить выдачу CDL, выявить и перепроверить все действующие лицензии, а также провести внутренний аудит.

Похожие требования Вашингтон предъявляет и штату Калифорния, где недавно были отозваны 17 000 коммерческих водительских лицензий.

«Миннесота открыто нарушает федеральные правила. Штаты должны выбирать: соблюдать закон или нести последствия», — заявил министр транспорта США Шон П. Даффи.

Ранее сообщалось, что потребованию администрации Трампа, в США закрывается почти 3 000 школ дальнобойщиков, а также проводятся рейды на дальнобойщиков-нелегалов по всем штатам.

Администрация Трампа продолжает общенациональный аудит выдачи CDL и вводит новые правила по контролю знания английского языка для водителей коммерческого транспорта, чтобы повысить безопасность на дорогах.