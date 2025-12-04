Минфин и IRS объяснили, как будут работать «Trump Accounts» для детей

Министерство финансов и Налоговая служба США выпустили разъяснения по новой программе «Trump Accounts» — инвестиционным аккаунтам для детей, которые начнут действовать в 2026 году.

Каждому ребёнку, родившемуся с 2025 по 2028 год и имеющему право на участие (имеющему гражданство США), государство внесёт на счёт по $1 000. Родители, благотворительные организации и работодатели также смогут ежегодно вносить дополнительные средства — до $5 000 суммарно.

Средства будут инвестироваться в фонды, отслеживающие индекс S&P 500. Снимать деньги можно только после достижения 18 лет, после чего счёт будет работать как обычный IRA. IRA (Individual Retirement Account) — это индивидуальный пенсионный счёт в США. Его основная цель — помочь человеку откладывать деньги на пенсию с налоговыми льготами.

Как сообщил Белый дом, программа получила масштабную поддержку частного сектора: миллиардер Майкл Делл пожертвовал $6,25 млрд, чтобы обеспечить стартовый капитал примерно 25 миллионам американских детей.

IRS также опубликовала форму для открытия таких счетов и продолжает выпускать обновления на своём сайте.