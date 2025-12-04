Сотрудники магазина алкоголя в Эшленде, штат Вирджиния, были шокированы, обнаружив в субботу утром пьяного енота, который проник в помещение через потолок. Животное разрушило несколько бутылок с алкоголем и, похоже, попробовало разные виды напитков, после чего уснуло на полу в ванной.

«Это был настоящий хаос», — рассказала сотрудница магазина Кэрол Мойер. Енот, по всей видимости, воспользовался моментом, чтобы «отведать» содержимое магазина, и в итоге потерял сознание от чрезмерного употребления.

По словам очевидцев, животное упало через провалившуюся плиту потолка и наткнулось на большее, чем ожидало. После того как сотрудники нашли енота, он спал в ванной, не причиняя больше вреда.

Этот случай стал вирусным в соцсетях: видео с пьяным енотом в магазине опубликовали местные СМИ и пользователи платформ TikTok и YouTube, вызывая массу комментариев и шуток о необычном посетителе.