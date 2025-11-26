Денис Лапин о недавнем коррупционном скандале в Украине, мирном плане и коррупции в Украине

Редактор «Славянского Сакраменто» взял интервью у украинского блогера и правозащитника Дениса Лапина (Денис у микрофона). В беседе Денис подробно рассказал о недавнем инциденте на автостраде, а также о своём видении текущей ситуации в Украине, проблемах коррупции и возможных компромиссах в мирном плане.

«Возможно, кто‑то хотел „передать мне привет“»

Денис рассказал о недавнем инциденте на дороге: «Я ехал по скоростному шоссе, и в какой-то момент заметил, что с колесом что-то не так. Остановился, проверил — вроде всё нормально, но позже понял, что болты были откручены. Позвонил механику, который арендовал мне машину, он разобрался с этим. Очевидно, это могло быть попыткой создать опасную дорожную ситуацию. Возможно, кто-то хотел “передать мне привет”».

Блогер подтвердил, что полиция уведомлена, и ведутся дополнительные проверки, а видеозаписи с камер наблюдения анализируются.

“Линия фронта ужасает, Украина не в выигрышной позиции”

Лапин отметил, что нынешняя позиция Украины на фронте крайне сложная: «Линия фронта ужасает, Украина не в выигрышной позиции. Мирный план может быть болезненным и плохим, но если приоритет — люди, возможно, стоит пойти на компромисс, чтобы сохранить жизни».

Он подчеркнул, что главная цель — повысить уровень жизни людей, особенно на оккупированных территориях, чтобы население видело развитие страны, а не коррупцию и беззаконие. «Если люди увидят рост, они захотят вернуться и быть частью Украины, а не оккупированными Россией», — добавил Лапин.

«Война — это шанс обогатиться для некоторых…»

Блогер отметил, что коррупция пронизывает все уровни власти: «На низовом уровне и на высоком работает система откатов, схемы остались с прежних времен. На войне многие обогащаются за счёт людей, которые страдают».

Он также рассказал о проблемах с распределением топлива и помощи на фронте, когда даже съёмочные группы сталкиваются с нехваткой ресурсов, несмотря на американскую и европейскую поддержку.

“Свободы вероисповедания в Украине фактически нет”

Лапин критикует ситуацию с религиозной свободой: «Полиция вторгается в реабилитационные центры, возбуждаются уголовные дела против служителей протестантских общин. Свободы вероисповедания в Украине сейчас фактически нет».

Он подчеркнул, что права человека должны соблюдаться даже в условиях военного положения, и призвал к диалогу и честной информации для населения.

“…изменений не происходит”

Денис также обратил внимание на проблемы управления страной и выборов: «Зеленский стал президентом во время войны, но в некоторых регионах выборы не проводились. Назначались ставленники. Это вызывает возмущение, но изменений не происходит».

Он подчеркнул необходимость верховенства закона, проведения аудита и наказания тех, кто наживался на войне, независимо от их положения.