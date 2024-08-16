Хто запрошує недолугих українських політиків до США?

Український мер Олександр Третяк втратив свою посаду через корупцію

Відомий своєю скандальністю український мер Олександр Третяк відсторонений від своєї посади через звинувачення в корупції, а Департамент юстиції США ось уже 20 років намагається знайти гроші прем’єр-міністра України, крадія Павла Лазаренка.

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Після повномасштабного наступу Росії на Україну в лютому 2022 р. візити офіційних українських осіб до США з України значно почастішали, серед яких урядові, військові чиновники, військові та цивільні фахівці, волонтери та ін. Більшість з них, переважно, їдуть до Штатів з метою налагодити контакти з місцевими американськими організаціями, політиками, підприємцями та заручитися як політичною, так і фінансовою підтримкою.

Доля України, яка з останніх сил бореться з військовим монстром – Російською Федерацією, ось уже 10 років перебуває в стані розрухи і особливо страждає від жахливої корупції всередині держави. Здобувши свою політичну незалежність відразу після падіння Радянського Союзу в 1991 р., Україна так і не зуміла звільнитися від радянського менталітету, тому панібратство, корупція та безкарність злочинності залишаються одними з найбільших проблем українського народу.

Нещодавно Департамент юстиції США оголосив про спробу конфіскувати 200 млн доларів у колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України. Слід зазначити, що слідчі та судові заходи у корупційній справі Лазаренка тривають уже майже чверть століття. За оцінкою експертів ООН та Світового банку, будучи главою уряду, Лазаренко викрав близько 200 мільйонів доларів. За даними України, Лазаренко незаконно переказав у США понад 320 мільйонів доларів, американські судові органи змогли довести переказ лише 114 мільйонів доларів.

У Глобальному звіті про корупцію за 2004 рік Лазаренко потрапив до списку найкорумпованіших лідерів світу – він посів восьме місце. В Індексі корупції 2023 року, підготовленому компанією «Transparency International», який оцінює 180 країн за шкалою від 0 (високий рівень корупції) до 100 (дуже чисто), Україна отримала оцінку 36.

Хто зацікавлений у візитах скандального мера Рівного до США?

Нещодавно «Слов’янському Сакраменто» стало відомо, що суд першої інстанції України визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та заборонив йому обіймати посаду протягом одного року. Сам Третяк назвав цю справу «глумом над законом» і навіть намагався оскаржити винесене рішення.

Як повідомляв «Слов’янський Сакраменто», у вересні 2021 р. Третяк приїжджав до США та відвідав офіційних осіб штатів Вашингтон та Каліфорнія. Український політик зокрема зустрівся з мером міста Федерал Уей, Вашингтон, а також з віце-губернатором Каліфорнії Елені Куналакіс.

Зустрічаючись за зачиненими дверима з важливими американськими чиновниками, український мер, найімовірніше, просив допомоги для України, яка вже третій рік перебуває під постійними обстрілами та атаками російської армії.

Ще до свого приїзду до Каліфорнії Олександр Третяк «відзначився» у себе на батьківщині расистськими, гомофобними та сексистськими висловлюваннями. Одного разу він вимагав депортувати циган із його рідної області. Незважаючи на, м’яко кажучи, сумнівну репутацію української посадової особи, американські офіційні особи вітали його, обіцяючи всіляку підтримку та сприяння.

Так, наприклад, через рік після візиту Третяка, шериф Сакраменто передав десятки бронежилетів, а штат Каліфорнія, поряд з іншими американськими штатами та федеральним урядом, продовжує надавати допомогу українському уряду в його боротьбі з російською агресією.

Скандальний український мер у Сакраменто брав активну участь у заходах «Українсько-американського дому» (Ukrainian American House), засновниками якого є не менш скандальні бізнесмени-місіонери зі Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія» – брати Скоць.

Також відомо, що один із братів – пастор Роман Скоць – залишив США у 2009 р. невдовзі після того, як стосовно його родини було заведено федеральну справу про спробу відмивання грошей. Його транспортній фірмі USKO Shipping довелося виплатити 35 тис. доларів американській владі в рамках цієї справи.

«Слов’янському Сакраменто» вдалося отримати документи українських правоохоронних органів, на підставі яких Третяк втратив свою посаду мера Рівного. Зокрема, за інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції України (НАБУ), Третяк був звинувачений у «порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

За інформацією української преси, вирок стосується однієї зі справ Третяка, яка пов’язана з нарахуванням незаконних премій та доплат однієї зі співробітниць його адміністрації, яка під час виборчої кампанії внесла 45 тисяч гривень до виборчого фонду Третяка.

Повідомляється, що, крім усунення з посади, меру призначили 6800 гривень штрафу (1090$). Українські адвокати наголошують, що Третяку не вдалося спростувати рішення першої інстанції в апеляційному суді і тепер йому заборонено отримувати держконтракти, а також протягом трьох років після притягнення до відповідальності обвинувачений не має права вступати на державну службу.

Місцеві ЗМІ активно розслідують джерела придбання розкішної нерухомості колишнього мера, а також ставлять незручні питання щодо його паразитування на військовому порядку. Зокрема, видання «Рівне Online!» пише, що, збираючи допомогу ЗСУ, Третяк представляється «учасником війни на сході України», проте при зверненні журналістів видання до місцевої влади, жодних документальних доказів цього твердження колишнього мера не було представлено.

До своєї служби на посаді голови міста Рівне Олександр Третяк очолював Рівненську духовну семінарію та академію ХВЄ, також був дияконом помісної п’ятидесятницької церкви.

«Слов’янський Сакраменто» звернувся з офіційним запитом до Держдепу США, МЗС України, офісу губернатора штату Каліфорнія з проханням прокоментувати візит колишнього скандального мера міста Рівного до США та його відставку в Україні через корупцію. На даний момент жодної відповіді не було отримано.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com