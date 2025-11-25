Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю неделю его команда достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной. По его словам, прошлый месяц стал особенно кровопролитным — погибло 25 000 солдат.

Трамп отметил, что изначальный 28-пунктный план мирного урегулирования, разработанный США, был доработан с учётом предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько спорных пунктов.

Для финализации мирного плана Трамп направил специального посланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом Путиным в Москве, а министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с украинской стороной. Президент и вице-президент Дж. Д. Вэнс, а также государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлс будут получать отчёты о ходе переговоров.

«Я надеюсь вскоре встретиться с президентами Зеленским и Путиным, но ТОЛЬКО когда соглашение по завершению этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на финальной стадии», — подчеркнул Трамп. Он также выразил надежду, что мир будет достигнут как можно скорее.

Ранее сообщалось о готовности Киева на мирное соглашение с Россией.