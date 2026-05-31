В Майами, штат Флорида, полиция арестовала двух выходцев из Украины — 41-летнего Антона Левкуна и 45-летнего Филиппа Вионова. Согласно материалам следствия, мужчин подозревают в установке скиммингового устройства на терминал для оплаты банковскими картами в местном супермаркете.

Антон Левкун и Филипп Вионов | Photo: Miami-Dade Court

Как следует из полицейского отчёта, находящегося в распоряжении “Славянского Сакраменто”, утром 25 мая менеджер магазина заметил подозрительные действия двух посетителей и сообщил в полицию. По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Вионов отвлекал кассира, прикрывая терминал большим алюминиевым подносом, в то время как Левкун устанавливал на считыватель карт устройство для кражи банковских данных.

После покупки товаров за наличные мужчины покинули магазин, однако были задержаны прибывшими сотрудниками полиции неподалёку. При задержании у Левкуна на пальцах обнаружили прозрачную пластиковую плёнку, которой, по версии следствия, он пытался скрыть отпечатки пальцев. Заметив внимание полицейских, мужчина снял плёнку и выбросил её на землю.

Следователи изъяли предполагаемое скимминговое устройство и поместили его в хранилище вещественных доказательств. Также был обнаружен и эвакуирован автомобиль, которым пользовались подозреваемые.

Обоим мужчинам предъявлены обвинения в незаконном использовании устройства для считывания данных банковских карт и участии в организованной схеме мошенничества. После оформления документов Левкун и Вионов были доставлены в исправительный центр округа Майами-Дейд.

Согласно судебным документам, оба обвиняемых проживают в районе Бруклина в Нью-Йорке и являются гражданами Украины. Судебное разбирательство по делу продолжается.