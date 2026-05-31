В штате Вашингтон полиция задержала 39-летнего Виталия Хрипту по обвинению в попытке вступить в связь с несовершеннолетней. Как стало известно “Славянскому Сакраменто” из судебных документов округа Пирс, задержание произошло в конце мая 2026 года в городе Файф.

Мужчина стал участником оперативной проверки, которую проводили местная полиция и специальная группа по защите детей. Полицейские разместили в интернете объявление и вели переписку от имени 13-летней девочки. Подозреваемый договорился о встрече и приехал к гостинице при местном казино, где его и задержали оперативники. При себе у него нашли телефон и наличные деньги. Поскольку у мужчины есть свои дети, полиция также передала информацию в Службу защиты детей для проверки ситуации в семье.

Задержанный живет в городе Эджвуд и работает в строительной компании PNW Quality Service Construction. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На первых допросах мужчина попросил предоставить ему переводчика с украинского языка, а суд выделил ему бесплатного государственного адвоката. Официальное судебное заседание по этому делу назначено на 1 июня 2026 года в городе Такома.