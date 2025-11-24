Украина и США заявили о прогрессе на мирных переговорах: новая версия плана готова, консультации продолжатся в ближайшие дни

Украина и Соединённые Штаты сообщили о значительном прогрессе на переговорах в Женеве, где 23 ноября представители двух стран обсуждали обновлённое американское предложение по прекращению войны с Россией. По итогам встречи стороны подготовили «обновлённый и уточнённый» проект мирного плана.

Согласно совместному заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, обсуждения были конструктивными и показали сближение позиций. Киев и Вашингтон подчеркнули, что любое соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и привести к устойчивому и справедливому миру.

Украинская делегация выразила благодарность Соединённым Штатам и лично президенту Дональду Трампу за «непоколебимую поддержку и усилия, направленные на прекращение войны и спасение жизней».

Украина также заявила, что в ближайшие дни состоятся дополнительные консультации по дальнейшим шагам, а переговорная группа возвращается из Женевы для доклада президенту Владимиру Зеленскому.

Американские и украинские представители подтвердили готовность продолжать интенсивную работу, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами. Окончательные решения в рамках нового мирного плана будут приниматься президентами двух стран.

На следующей неделе может состояться новый раунд обсуждений в формате видеоконференции среди стран, поддерживающих американскую инициативу.

Сообщается, что опубликованный ранее план США по завершению войны в Украине был сокращён с 28 до 19 пунктов по итогам переговоров в Женеве, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Какие именно положения были исключены из документа, собеседники издания не уточнили, однако сообщалось о возможном обмене Донбасских территорий, Крыма и части других областей РФ. Киев, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не отдаст ни пяди украинской земли своему врагу.

Ранее Трамп заявил, что украинское руководство остаётся крайне неблагодарным США за оказанную помощь.