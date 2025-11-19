Американские и российские власти тайно прорабатывают новый план прекращения войны в Украине — мировые СМИ

Сразу несколько ведущих изданий сообщили, что США и Россия ведут закрытые переговоры о новом мирном плане по прекращению войны в Украине. По данным Reuters, проект предусматривает серьёзные уступки со стороны Киева — вплоть до передачи России части оккупированных территорий и сокращения украинской армии.

BBC отмечает, что высокопоставленные американские военные прибыли в Киев для обсуждения деталей возможного соглашения. Axios пишет, что Белый дом уже подготовил последовательный проект плана, который обсуждается конфиденциально.

По версии The Guardian и The Economist, предложенный документ состоит из 28 пунктов и предполагает фактическую капитуляцию Украины по ключевым вопросам безопасности: значительное сокращение армии, отказ от ряда видов вооружений и ограничения сотрудничества с НАТО.

В администрации президента Дональда Трампа утверждают, что целью инициативы является «быстрое завершение войны». В то же время украинская сторона официально пока не комментирует содержание переговоров.