СМИ: Администрация Трампа начала проверку всех беженцев, въехавших в США при Байдене

Президент США Дональд Трамп распорядился о беспрецедентной проверке всех примерно 233 000 беженцев, которые въехали в страну во время президентства Джо Байдена, согласно утечке внутреннего меморандума. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

Согласно документу, подписанному директором Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозефом Эдлоу 21 ноября 2025 года, ведомство должно провести «комплексную проверку и повторное интервью со всеми беженцами, допущенными в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года».

В меморандуме указывается, что администрация Байдена якобы «делала упор на скорость, количество и прием, а не на качественные интервью и тщательную проверку», что, по мнению администрации Трампа, требует повторной оценки с точки зрения национальной безопасности.

В результате все текущие заявки беженцев на получение грин-карты приостановлены на неопределённый срок. Если проверка выявит, что человек не соответствует критериям беженца, его статус может быть аннулирован, а дело передано в депортационные процедуры без права обжалования отказа в грин-карте.

Решение вызвало резкую критику со стороны организаций по защите прав беженцев, которые называют меры «беспрецедентными», «жестокими» и способными вызвать страх и неопределённость среди людей, уже прошедших годы проверки и отбора. Ожидаются юридические иски против этой меры.