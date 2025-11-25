СМИ: Украина согласилась на проект мирного соглашения с Россией — США

Украина согласилась на основные условия мирного соглашения о прекращении войны с Россией, сообщил Fox News со ссылкой на представителя США. По данным источника, остаются незначительные технические детали, которые стороны ещё обсуждают.

Американская делегация во главе с секретарём армии Дэном Дрисколлом провела в Абу-Даби переговоры с российскими представителями. Украинские чиновники также находились в ОАЭ и поддерживали контакт с американцами.

Согласие Киева последовало вскоре после ночной атаки России на украинскую столицу, в результате которой погибли не менее шести человек. Перед этим украинские и американские представители в Женеве обсуждали обновлённый 28-пунктный план, инициированный администрацией Дональда Трампа.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что делегации достигли «общего понимания ключевых условий» и рассчитывают на поддержку европейских партнёров. Он также сообщил, что Украина ожидает скорого визита Владимира Зеленского в США для завершения переговоров.