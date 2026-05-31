У побережья города Сан-Леандро в Калифорнии был обнаружен мертвый серый кит. Тушу животного нашли вдоль береговой линии, после чего на место прибыли специалисты по морским млекопитающим

По данным экспертов, речь идет о взрослом самце серого кита длиной около 12 метров. Предварительное обследование показало, что наиболее вероятной причиной гибели стало столкновение с судном в акватории залива Сан-Франциско.

Власти Сан-Леандро временно ограничили доступ к части пешеходной тропы, рядом с местом обнаружения животного и призвали жителей не приближаться к туше кита.

По информации специалистов, найденный кит стал уже одиннадцатым серым китом, обнаруженным мертвым в районе залива Сан-Франциско с начала 2026 года. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 21 подобное происшествие.

Сотрудники природоохранных организаций продолжают расследование обстоятельств гибели животного и координируют работы по его удалению с побережья.