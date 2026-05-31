Киев будет бороться за возвращение 8 миллионов украинцев, выехавших за границу во время войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами страны в настоящее время находятся около 8 миллионов украинцев, покинувших родину после начала войны. По его словам, возвращение граждан должно стать одной из главных стратегических задач государства.

Выступая перед депутатами Верховной рады, Сибига отметил, что украинским властям придётся «бороться за своих людей», создавая условия, которые будут мотивировать граждан вернуться домой после окончания войны.

Глава МИД признал, что не все европейские страны заинтересованы в возвращении украинцев. По его словам, многие беженцы успешно интегрировались в принимающих государствах, нашли работу и стали важной частью местной экономики.

Сибига сообщил, что Киев совместно с европейскими партнёрами уже работает над программами «мягкого возвращения», которые должны помочь украинцам безболезненно вернуться на родину, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее Владимир Зеленский призывал украинцев, выехавших за границу во время войны, вернуться на родину после окончания боевых действий.

«Ты нужен своей родине — это не пафос, это факт. Мы сегодня говорим о том, как нам возвращать украинцев. Безусловно, мы открытая страна и рады видеть здесь любого человека из любого государства, но всё равно поднимаем вопрос возвращения украинцев, миллионов наших граждан домой», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, после окончания войны страну ожидает период восстановления и экономического роста. «После войны будет большой подъём в Украине. Будут и вызовы, связанные с последствиями войны, потому что многие люди вернутся домой и будут искать своё место в жизни. Государство должно готовиться к этому. Будет восстановление, придут деньги, инвестиции и бизнес, а значит — появятся новые возможности», — сказал он.

