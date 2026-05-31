В штате Вашингтон арестован 43-летний Роман Петрович Митин, проживающий в Гиг-Харбор. Полиция города Файф задержала его по обвинению в преступлениях против несовершеннолетних.

Прокуратура округа Пирс предъявила Митину обвинения по трем статьям: покушение на изнасилование ребенка второй степени (в отношении лица от 12 до 14 лет), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией и общение с подростком в аморальных целях через интернет.

Роман Митин был задержан сотрудниками полиции города Файф 27 мая 2026 года в ходе оперативных мероприятий. Основанием для ареста стала его электронная переписка: по версии следствия, мужчина отправлял сообщения несовершеннолетнему лицу, обсуждая покупку секс-услуг. При задержании у подозреваемого были изъяты цифровые устройства, презервативы и алкоголь.

Суд округа Пирс установил жесткие условия досудебного освобождения Митина. Ему запрещено общаться с несовершеннолетними, приближаться к школам и детским площадкам, а также пользоваться любыми устройствами с выходом в интернет, кроме как для связи с адвокатом. Передвижение обвиняемого ограничено четырьмя округами штата. За нарушение ограничений или неявку в суд ему грозит новый арест и до 5 лет лишения свободы.

Слушания по делу с участием адвоката назначены на 11 июня 2026 года, предварительное заседание состоится 25 июня, а рассмотрение дела судом присяжных запланировано на 15 июля 2026 года.