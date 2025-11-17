В Индиане задержан дальнобойщик-нелегал с поддельными документами

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили о задержании водителя грузовика Андрея Валишина, который прибыл в США легально в 2017 году, но был обязан покинуть страну в 2018-м.

По данным ICE, на этой неделе Валишина остановили сотрудники дорожной полиции штата Индиана — он управлял тяжёлым грузовиком, находясь в стране нелегально, и предъявил водительское удостоверение штата Нью-Йорк.

После задержания водителя передали в ICE. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в ICE, Андрей Валишин родился в Узбекистане и в настоящее время находится под стражей в штате Техас. Его удерживают в Центре содержания PORT ISABEL SERVICE DETENTION CENTER, где он ожидает рассмотрения дела о депортации.

Ранее сообщалось о масштабном рейде на дальнобойщиков из стран СНГ в штате Индиана в рамках операции Midway Blitz.