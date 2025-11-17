В День народного единства 4 ноября 2025 года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград и премий Президента России “за вклад в укрепление единства российской нации”. Награды получили представители традиционных религиозных конфессий, общественных объединений и культурных организаций.

Среди лауреатов Орденом Почёта был отмечен начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский. Получая награду из рук Владимира Путина, он заявил, что рассматривает её как признание труда всех российских протестантских общин: «Мы трудимся на благо нашего народа, вместе в радости и в горести. Сотни наших центров помогают людям пройти реабилитацию, работают общественные организации. Для нас важно укрепление семей, развитие демографии и служение стране».

Ряховский также выразил благодарность президенту и патриарху Кириллу, отметив конструктивное взаимодействие религиозных конфессий в России.

Государственные награды получили и другие религиозные деятели — представители мусульманской, иудейской, буддийской, православной, старообрядческой и армянской общин. Вручены ордена «За доблестный труд», Александра Невского, Почёта, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почётные грамоты и благодарности Президента РФ.