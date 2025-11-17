Трамп поддержал законопроект о введении санкций против стран, ведущих торговлю с Россией: пошлины могут достичь 500%

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает новый законопроект Сената США, предусматривающий введение жёстких санкций против стран, продолжающих торговые отношения с Россией. Как сообщает Bloomberg, документ позволит вводить пошлины до 500% на импорт из государств, покупающих российскую нефть и газ или ведущих иные значимые торговые операции с Москвой.

По данным американских СМИ, инициатива направлена на то, чтобы «перекрыть основные источники дохода Кремля» и усилить экономическое давление на Россию. Законопроект уже получил широкую поддержку в Конгрессе: у него — 85 соавторов в Сенате.

Трамп, комментируя проект, заявил, что подобные меры будут «приемлемы» для его администрации. Он также предупредил, что любая страна, продолжающая вести бизнес с Россией, будет наказана «очень серьёзно».

Эксперты отмечают, что потенциальные пошлины до 500% могут затронуть крупные экономики, включая Индию и Китай, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Несколько индийских и американских аналитических изданий уже назвали инициативу «новым вызовом» для Дели и Пекина.

Тем временем Конгресс готовится приступить к дальнейшему рассмотрению законопроекта.