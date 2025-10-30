Более 140 нелегальных водителей грузовиков арестованы в Индиане в рамках операции Midway Blitz

Секретарь Кристи Ноэм объявила о результатах операции совместно с полицией штата Индиана. В ходе рейда на северо-западе Индианы, недалеко от границы с Иллинойсом, были арестованы 223 нелегальных мигранта, в том числе 146 водителей грузовиков.

Федеральные службы, в частности, публикуют информацию о задержании русскоязычных дальнобойщиков, среди которых упоминается Артур Петряков, проживающий в районе Сакраменто, Калифорния. «Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить сведения о задержании Петрякова в ICE.

Как следует из публикации ICE, Артур Петряков, уроженец России, находится под стражей в штате Техас.

В информации DHS также приводятся сведения о задержаниях других выходцев из стран СНГ, в том числе гражданина Грузии.

Преступления арестованных включают вождение в нетрезвом виде, наркооборот, кражи, нападения, насилие над детьми и домашнее насилие. Более 40 водителей имели коммерческие водительские права, выданные в Иллинойсе, Калифорнии и Нью-Йорке.

«Слишком много американцев пострадали из-за нелегальных водителей грузовиков, — заявила секретарь Ноэм. — Операция Midway Blitz уже вывела с дорог Индианы более 140 преступников».

Губернатор Индианы Майк Браун подчеркнул, что безопасность штата остаётся главным приоритетом, а сотрудничество с федеральными службами помогает защищать дороги и сообщества.

ICE отметила, что рейд направлен на устранение угроз безопасности со стороны нелегальных водителей, которые управляют коммерческим транспортом и создают риск для жизни людей.

Ранее в Техасе арестованы дальнобойщики из Казахстана, у которых в авто обнаружено 35 кг кокаина.