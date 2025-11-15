Пограничники задержали россиянина и гражданина Мавритании на контрольно-пропускном пункте в Техасе

Сотрудники Пограничного патруля США в секторе Ларедо (штат Техас) задержали двух нелегальных мигрантов из стран особого интереса на контрольно-пропускном пункте автомагистрали I-35. Об этом сообщил Пограничный патруль США в Ларедо.

По данным ведомства, задержанными оказались гражданин России Николай Струганов и гражданин Мавритании Мохамед Сиди-Махмуд. Оба были обнаружены на территории США без законных оснований. Им назначен штраф в размере 5 тысяч долларов и предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы».

Пограничники подчеркивают, что продолжают неуклонно выполнять миссию CBP, предотвращая проникновение нелегальных мигрантов вглубь территории страны.

По информации “Славянского Сакраменто”, Николай Струганов находится под стражей ICE в штате Техас, в изоляторе округа Уэбб.

Ранее сообщалось о депортации двухсот украинских беженцев из США.

