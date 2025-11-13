Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможности для новых санкций против России практически исчерпаны. На пресс-конференции 12 ноября он отметил, что после введения ранее санкционных пакетов, включая меры против крупных российских нефтяных компаний, Вашингтон столкнулся с ограничениями по дополнительному давлению на Москву.

Эта новость появилась всего через несколько дней после нового крупного коррупционного скандала в Киеве.

Рубио также подтвердил, что Венгрии предоставлена одногодичная отсрочка санкций на российскую нефть и газ, что вызвало обсуждения среди союзников США в Европе. При этом украинский посол в США подчеркнул, что потенциал для введения новых санкций всё ещё существует, и призвал Вашингтон продолжать работу в этом направлении.

Сенатор отметил, что президент США недавно утвердил очередные санкции, направленные на ограничение экономических возможностей России, но дальнейшие меры требуют тщательного анализа возможного эффекта и ограничений.