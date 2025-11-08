Трамп предоставил Венгрии годовое исключение из санкций против российской энергетики

Президент США Дональд Трамп предоставил Венгрии годовое освобождение от американских санкций, связанных с закупками российской нефти и газа. Решение было принято после личной встречи Трампа с премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме, сообщили в администрации президента.

Венгрия получила исключение сроком на один год, что позволит стране продолжить импорт российских энергоресурсов без угрозы вторичных санкций. Источники в Белом доме заявили, что решение принято «в интересах энергетической стабильности Европы и укрепления двусторонних отношений».

Орбан назвал шаг Трампа «победой здравого смысла» и подчеркнул, что Венгрия не может «отключить свои энергетические системы за одну ночь».

США ранее ужесточили санкции против стран, продолжающих сотрудничество с Россией в нефтегазовом секторе. Однако Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с Орбаном, отметил, что Венгрия является «надёжным союзником и стратегическим партнёром» США.

Белый дом рассматривает возможность пересмотра ряда энергетических ограничений для союзников, «если они отвечают интересам американской безопасности и мировых рынков».

Исключение для Венгрии вступает в силу немедленно и будет действовать до ноября 2026 года.