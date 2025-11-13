Министерство финансов США выявило и заблокировало ряд иранских компаний, действующих через Украину, которые участвуют в поставках компонентов для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Эти фирмы использовали украинские компании как посредников для закупки оборудования и материалов, необходимых для военных программ Ирана.

Санкции включают заморозку активов этих компаний и запрет на любые операции с ними на территории США, что направлено на предотвращение поддержки иранских военных проектов и ограничение их доступа к международной финансовой системе.