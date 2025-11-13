Зеленский заявил, что Россия не собирается останавливаться на нынешних масштабах боевых действий и может готовиться к расширению конфликта на европейском континенте. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам украинского президента, российская военная промышленность продолжает увеличивать производство вооружений, что указывает на намерение Кремля вести войну дальше. По оценкам украинской стороны, Москва может планировать подготовку к полномасштабной войне в Европе уже в 2029–2030 годах.

Зеленский отметил, что в случае усиления давления на Россию ей потребуется пауза, однако уже сейчас необходимо остановить агрессора на украинской территории и максимально снизить его возможности.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает возможное расширение российской агрессии как серьёзный вызов для всего европейского континента.

Предупреждение украинского лидера прозвучало на фоне очередного масштабного коррупционного скандала в Киеве.