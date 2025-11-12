В Украине разгорается крупный коррупционный скандал, связанный с близким соратником Владимира Зеленского — бизнесменом Тимуром Миндичем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Миндича в рамках расследования коррупционных схем в энергетической сфере, в частности вокруг госпредприятия «Энергоатом».

По данным украинских СМИ, обыски прошли 10 ноября, однако за несколько часов до этого Миндич покинул территорию страны. Госпогранслужба Украины подтвердила, что он выехал за границу «на законных основаниях».

Миндич известен как бывший совладелец студии «Квартал 95» и давний партнер Зеленского по бизнесу. Следователи подозревают его в участии в схеме по отмыванию средств и получению откатов при государственных закупках.

В рамках того же дела обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Украинские и международные издания отмечают, что это расследование может стать одним из самых громких с начала полномасштабной войны.

Офис президента пока не комментирует ситуацию, однако в украинском обществе и парламенте усиливаются требования дать публичные объяснения и привлечь всех причастных к ответственности.