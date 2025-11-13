Жительница Аризоны чуть не была депортирована из-за ошибки в тюрьме Айовы. Об этом пишет Arizona Mirror.

Летиция Хакобо, 24-летняя представительница индейского племени Salt River Pima-Maricopa из Аризоны, едва не оказалась в руках федеральных иммиграционных служб после того, как тюрьма округа Полк в Де-Мойне, Айова, ошибочно выдала запрос ICE на её задержание.

Женщина была арестована в сентябре за управление автомобилем с приостановленной лицензией и должна была быть освобождена 11 ноября. Однако из-за ошибки в документах тюремный персонал сообщил её матери, что Летицию передадут иммиграционным властям. Семья Хакобо срочно собирала доказательства её принадлежности к коренному населению США, чтобы предотвратить депортацию.

В итоге Летицию освободили утром 12 ноября, сообщает AZMirror. По словам представителя шерифа округа Полк, запрос ICE был выдан по ошибке и предназначался для другого человека, арестованного в то же время. Ошибка была чисто административной, и ведомство планирует обсудить меры, чтобы подобное не повторилось.

Случай Хакобо привлёк внимание к рискам агрессивного иммиграционного контроля для коренных американцев. Семья заявила о возможности дальнейших юридических действий, подчеркнув, что не все задержанные имеют близких, готовых оперативно вмешаться и защитить их права.

Ранее сообщалось об аресте свыше ста украинских беженцев из США, а также – сотен российских беженцев.