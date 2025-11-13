Власти Калифорнии предупреждают жителей о возможных опасностях, связанных с сильным дождём, который ожидается в штате в ближайшие дни. Метеорологи прогнозируют два мощных атмосферных фронта, способных вызвать наводнения, оползни и разрушительные потоки грязи, особенно в районах, пострадавших от недавних пожаров.

Сильные дожди и порывы ветра уже начались на севере Калифорнии и в центральной части штата, ожидается, что интенсивные осадки продлятся до конца недели. В районе Сакраменто и предгорьях Сьерра возможны локальные наводнения.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям служб экстренной помощи и при необходимости эвакуироваться из зон повышенной опасности. Власти напоминают о риске затопления дорог и возможных перебоях в движении транспорта.