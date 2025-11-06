Американский политик и видеоблогер Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа Рок (штат Висконсин) и автор проекта Rashkin Report, в беседе с “Славянским Сакраменто” рассказал, почему Республиканская партия теряет поддержку, как Дональд Трамп изменил политическую культуру США и что сегодня разделяет американское общество.

Демократическое “синее цунами”

По словам Рашкина, ноябрьские выборы 2025 года стали закономерным результатом политического маятника. “Когда к власти приходит президент, он начинает проводить свою повестку. Через некоторое время появляется группа людей, которым это не нравится. Это естественная часть демократии,” — отмечает политик.

Однако нынешние результаты поражают масштабом: демократы одержали убедительные победы в Вирджинии, Нью-Джерси, Нью-Йорке и даже смогли сократить влияние республиканцев в традиционно “красных” штатах вроде Миссисипи. “Сегодня это уже не синяя волна — это синее цунами”, — подчеркивает Рашкин.

Он связывает провал республиканцев с тем, что Дональд Трамп оказался “хромой уткой” — сам признал, что его отсутствие в бюллетенях стало причиной поражения. “Проблема республиканцев в том, что они продолжают вращаться вокруг Трампа, но избирателей это уже не вдохновляет”, — говорит Рашкин.

Калифорния и “контратака” демократов

Особое внимание собеседник уделяет политическим реформам в Калифорнии, жители которой поддержали инициативу губернатора Гэвина Ньюсома о перераспределении округов в пользу демократов. “Это ответ на действия республиканских штатов, где округа перекраиваются так, чтобы выдавить оппозицию. Демократы не хотят проигрывать, они тоже начали играть по этим правилам”, — объясняет Рашкин.

Он считает, что шаги Ньюсома не только усилили позиции демократов, но и укрепили его шансы на участие в президентских выборах 2028 года: “Он продемонстрировал лидерство и готовность действовать”.

“Социализм” и новые смыслы

Рашкин отмечает тревожную тенденцию: “Мы живём в другой реальности. Раньше было ясно — социализм плохо, фашизм плохо. Теперь всё стало размытым: часть американцев начинает видеть в этих словах что-то положительное”. По его мнению, за это тоже стоит “заслуга Трампа”, который нормализовал радикальные риторические формы и разрушил политические табу.

Победа социалиста в Нью-Йорке

Обсуждая избрание мэром Нью-Йорка социалиста и мусульманина Зохрана Мамдани, Рашкин отмечает, что “это выбор конкретного города”:

“Нью-Йорк — интернациональный мегаполис, и говорить, что он стал антисемитским, потому что избрал Мамдани, просто нелепо. Он предложил горожанам понятную повестку, и они за него проголосовали.”

Политик добавляет, что Мамдани окружил себя профессиональной командой и показывает признаки ответственности, чего “часто не хватает популистам”.

Трамп и экономика “холодильника”

“Американцы голосуют не сердцем, а кошельком,” — напоминает Рашкин. По его словам, политика Трампа в экономике, особенно в сфере тарифов и налогов, стала основной причиной падения его популярности:

“Он утверждает, что обкладывает налогами другие страны, но на деле платим мы. Тарифы Трампа легли на плечи американцев.”

“Республиканская партия Рейгана приказала долго жить”

По мнению Рашкина, Республиканская партия изменилась до неузнаваемости:

“Когда я сказал молодому республиканцу, что партия Рейгана умерла, он ответил — и слава богу. Это теперь другая партия — партия Трампа.”

Русскоязычный политик предупреждает, что нынешняя администрация ведёт страну по пути коррупции и мести: “Когда прокуроров увольняют за то, что они осмелились расследовать Трампа — это не политика, это возмездие”.

“Америка должна снова поверить в процесс”

В завершение Рашкин обращается к аполитичным гражданам:

“Если вы не интересуетесь политикой, она всё равно займётся вами. Это ваша страна, ваше правительство. Голосуйте, участвуйте, иначе другие примут решения за вас.”

Он признаётся, что говорит это как сын эмигрантов из СССР:

“Я благодарен родителям за то, что они дали мне возможность служить обществу. И каждый американец может сделать то же самое.”