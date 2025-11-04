Калифорния: избиратели одобрили инициативу Proposition 50 о перераспределении округов

Жители Калифорнии на специальном голосовании 4 ноября одобрили инициативу Proposition 50, которая изменяет порядок формирования избирательных округов Конгресса США.

Согласно принятой мере, новые границы округов будут утверждаться законодательным собранием штата, а не независимой комиссией, как это было ранее. Изменения вступят в силу с выборов 2026 года и будут действовать до следующего перераспределения после переписи населения 2030 года.

Сторонники инициативы заявляют, что реформа восстановит справедливость в избирательной системе и позволит Калифорнии противостоять политическим манипуляциям в других штатах. Противники же называют меру попыткой демократов укрепить своё влияние, поскольку новые границы могут дать партии до пяти дополнительных мест в Палате представителей США.