42 миллиона американцев лишились доступа к Программе дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 1 ноября в связи с продолжающейся приостановкой работы федерального правительства. Эта программа — спасательный круг для работающих семей и их детей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов и многих других. Однако в условиях приостановки работы правительства пособия SNAP, распределяемые в виде продовольственных талонов, не будут предоставляться.

Помощь SNAP распределяется среди малообеспеченных людей по всей стране в виде продовольственных талонов. В Калифорнии программа SNAP известна как CalFresh. Более 5,5 миллиона человек, включая каждого восьмого ребёнка в штате, пользуются CalFresh. Калифорния, а также 30 других штатов, заявили, что не могут компенсировать сокращения федерального правительства. 25 штатов, включая Калифорнию, подали в суд на федеральное правительство за внезапное прекращение выплат по программе SNAP.

В долгосрочной перспективе «Большой красивый законопроект», принятый Конгрессом ранее в этом году, сократит бюджет SNAP на 287 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Также были введены новые требования к трудоустройству для определения права на участие. На брифинге ACoM 31 октября спикеры обсудили текущую ситуацию с кризисом, а также долгосрочные последствия сокращения бюджета программы SNAP. Это первый из трёх брифингов, которые ACoM проведёт в партнёрстве с Фондом Роберта Вуда Джонсона (RWJF).

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services