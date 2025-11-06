Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа ограничить выбор гендерных обозначений в паспортах

Верховный суд США в четверг позволил администрации президента Дональда Трампа ввести в действие политику, запрещающую трансгендерным и небинарным американцам самостоятельно выбирать обозначение пола в паспортах.

Согласно новой политике, пол в американском паспорте должен соответствовать биологическому полу, указанному в свидетельстве о рождении. Это решение фактически отменяет норму, введённую при президенте Джо Байдене, которая разрешала заявителям выбирать мужской, женский или нейтральный (“X”) маркер пола.

Ранее нижестоящий суд временно заблокировал инициативу администрации Трампа, однако Верховный суд снял это ограничение, позволив вступить правилам в силу до окончательного рассмотрения дела по существу.

Министерство госдепартамента заявило, что новое требование направлено на «обеспечение единообразия и точности федеральных документов». В то же время правозащитные организации назвали решение суда ударом по правам трансгендерных и небинарных граждан.

По мнению критиков, новая политика усложнит получение документов для тысяч людей, чья гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом, зафиксированным при рождении.